Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России опустилась с 33-го на 34-е место. В активе российской команды 1493,42 очка.

Первые три места в текущем рейтинге занимают Бельгия (1828,45 очков), Бразилия (1826,35), Франция (1786,15).

В ТОП-10 рейтинга также находятся: Англия (1755,52), Аргентина (1750,51), Италия (1740,77), Испания (1704,75), Португалия (1660,25), Дания (1654,54), Нидерланды (1653,73).

Иран расположился на 21-м месте (1557,58 очков), Украина – на 25-м месте (1535,08), Турция – на 37-м (1472,72), Грузия - на 86-м (1269,24), Армения – на 92-м (1242,24), Казахстан – на 119-м (1140,71), Азербайджан – на 120-м (1139,02), Туркменистан – на 133-м (1117,6).