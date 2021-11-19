В регионах России появятся 20 тыс новых рабочих мест в сфере туризма

В России планируется развивать туристическую инфраструктуру, вскоре в отрасли будет создано 20 тыс новых рабочих мест, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время в 27 субъектах страны будут реализованы 50 туристических проектов. Планируется создать около 30 тыс новых гостиничных номеров. "Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны", - заявил Чернышенко.

Участие в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" решили принять Курская, Кемеровская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Чувашия. В этих регионах будут созданы качественные и доступные туристические услуги для россиян.