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Алексей Мухин предложил дополнить закон о перечислении средств коррупционеров в ПФР

Алексей Мухин предложил дополнить закон о перечислении средств коррупционеров в ПФР

Давно ожидаемый и подписанный сегодня президентом РФ Владимиром Путиным закон о перечислении средств, изъятых у коррупционеров, в Пенсионный фонд необходимо расширить еще одной деталью. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Изъятые таким образом средства должны идти целевым образом на дополнительные выплаты пенсионерам и ветеранам труда, а также на различные социально значимые инициативы, связанные с поддержкой незащищенных групп населения", - пояснил политолог.

Он обратил внимание на то, что это надо делать "прозрачно" и "чисто".

Кроме того, Мухин отметил важность проведения антикоррупционной профилактики для того, чтобы сами коррупционеры не начали играть роль "робин гудов".

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