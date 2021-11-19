Лукашенко обсудил с Путиным реализацию 28 союзных программ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе четвертого за последние две недели телефонного разговора обсудили вопросы реализации 28 союзных программ. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Президенты обсудили развитие двусторонних отношений. В частности, реализацию 28 союзных программ. Главы государств также обменялись мнениями в целом относительно ситуации в Беларуси и России", - сказано в сообщении.

Помимо этого, лидеры РФ и РБ поговорили о последних событиях на границах Беларуси со странами Евросоюза, о складывающейся ситуации проинформировал Лукашенко, передает ТАСС.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.