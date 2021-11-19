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По итогам визита президента Узбекистана в Москву подписано 18 документов

сайт Кремля
сайт Кремля

В рамках визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева было подписано 18 документов. Такое сообщение опубликовано на его официальном сайте.

"В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - сказано в нем.

В ходе визита Мирзиеев встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам беседы лидеров двух государств им было принято Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, указали в пресс-службе узбекского президента.

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