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В Северной Осетии привиться от коронавируса можно будет на дому

В Северной Осетии привиться от коронавируса можно будет на дому

В Северной Осетии появится возможность вызывать прививочные бригады для иммунизации от коронавируса на дом.

"Нужно организовать вакцинацию на дому по вызову, чтоб человеку не нужно было ехать в поликлиники или идти на пункт вакцинации. В том числе, это касается наших отдаленных населенных пунктов", - заявил глава региона Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба.

Мобильные прививочные бригады, добавил Меняйло, "будут дополнением к тем пунктам вакцинации, которые у нас развернуты".

Всего в Северной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли 190 тыс человек.

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