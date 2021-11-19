Почему Россия не помогла Армении

В последнее время армянская власть и приближенные к ней информационные ресурсы все громче заявляют о нарушении Азербайджаном территориальной целостности Армении. Недавно, например, были опубликованы различные карты, включая советские, с указанием нахождения азербайджанских военнослужащих и подбитой техники. Исходя из этого, утверждается, что ВС Азербайджана продвинулись на территорию Армении.

На этом фоне Ереван требует от международного сообщества осуждения, а от союзников – в первую очередь, России – принятия срочных мер против Баку (т.е. начать войну на стороне Армении). При этом аргументационная база Еревана хромает сразу по нескольким причинам.

Во-первых, на протяжении почти 30 лет армянские войска оккупировали международно-признанные территории Азербайджана, включая не только упраздненный в качестве административной единицы Нагорный Карабах, но и семь районов вокруг него. Целые города – Агдам, Физули, Губадлы, Зангилан, Лачин, Кельбаджар - были разрушены, сровнены с землей или же сожжены, что могли засвидетельствовать ведущие российские издания в ходе многочисленных медиа-туров на деоккупированные территории Азербайджана. Почему же за прошедшие 30 лет Армения не вняла соответствующим резолюциям Совбеза ООН и аргументам мирового сообщества о необходимости уважать территориальную целостность соседнего государства? И что же изменилось с тех пор в походах Еревана?

Во-вторых, по сей день подчиняющиеся Еревану военные формирования находятся на международно признанной территории Азербайджана в Карабахе. Армения юридически никакую "НКР", как известно, не признает. Так что же делают ее призывники на территории Азербайджана? Причем (уже бывший) глава МО Армении в ноябре приезжал их инспектировать. Параллельно армянские власти на уровне премьера, главы МИД и секретаря Совбеза требуют для Карабахского региона Азербайджана "права на самоопределение", подрывая, тем самым, территориальную целостность Азербайджана как дипломатической риторикой, так и действиями.

В-третьих, армянской стороне следовало бы пояснить, почему она до сих пор отказывается от старта процесса демаркации/делимитации на Лачинском и Кельбаджарском участках границы. Ведь они и являются самыми проблемными, именно там есть обширная серая зона, где и происходят боевые действия – так для чего нужно было тянуть целый год, что мешало начать процесс? Ответ очевиден – собственные территориальные претензии к Азербайджану.

В-четвертых, на протяжении десятилетий, вплоть до сегодняшнего дня армянская армия оккупирует семь сел Газахского района Азербайджана.

Поэтому прежде чем обвинять Баку в нарушении территориальной целостности Армении, Еревану следовало бы пересмотреть собственные подходы. С сегодняшними подходами Армении придется решать свою проблему самостоятельно и на военную помощь союзников рассчитывать не стоит. Хотя ясно, что Москва в очередной раз спасла Армению 15-16 ноября – без ее дипломатических усилий боевые действия в эти дни могли бы иметь куда более тяжелые последствия.