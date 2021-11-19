Комбинирование "Спутника V" с зарубежными вакцинами улучшит защиту от COVID-19

Допуск в Россию зарубежных вакцин против коронавируса позволит комбинировать различные препараты для эффективной защиты, считает ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков.

"Конечно. Мое мнение - чем больше вакцин, тем лучше", - заявил ученый, отвечая на вопрос, следует ли в России официально открыть возможность прививаться зарубежными вакцинами.

В ходе III Московского конгресса кардиологов Щебляков указал, что ранее Центр им. Гамалеи при поддержке РФПИ проводил исследования комбинаций вакцин. "Мы видим, что комбинированное сочетание разных вакцин, сделанных по разным технологиям, дает только преимущество", - подчеркнул ученый.