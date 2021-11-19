Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях

В пятницу, 19 ноября, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

В ходе встречи, прошедшей в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы российской деятельности в рамках ООН других международных структур, в том числе по теме борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Глава государства отметил, что Россия активно работает на различных международных площадках, в разных международных организациях, прежде всего - в ООН и региональных структурах.

Путин также акцентировал внимание на том, что для успешной работы, особенно по борьбе с пандемией, нужны усилия всего международного сообщества. "Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - цитирует российского лидера РИА Новости.