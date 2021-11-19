Молодой водитель Lada Priora погиб в ДТП в Дагестане

Смертельное ДТП случилось накануне вечером в Буйнакском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Около 22:50 на 28-м километре автодороги "Махачкала-Верхний Гуниб" 30-летний житель Буйнакска, будучи за рулем Lada Priora, выехал на обочину и врезался в опору ЛЭП.

"В результате произошедшего мужчина от полученных травм скончался на месте", - пояснили в полиции.

По факту оформлен материал для вынесения процессуального решения.