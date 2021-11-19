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В Казахстан доставлена еще одна партия Pfizer

В Казахстан доставлена еще одна партия Pfizer

Новая партия вакцины против коронавируса Pfizer доставлена в Алматы 18 ноября.

В партию вошли 266 760 доз препарата. Напомним, первая партия включала 379 тыс доз. Вакцинация Pfizer проводится в Казахстане с 12 ноября.

"Всего единый дистрибьютор по итогам проведенных переговоров с компанией Pfizer закупил 4 млн 230 тыс доз", - сообщает Минздрав республики.

Вакцина будет распределена по регионам страны. Транспортировка производится по принципу "холодовой цепи".

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