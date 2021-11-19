В Казахстан доставлена еще одна партия Pfizer
Новая партия вакцины против коронавируса Pfizer доставлена в Алматы 18 ноября.
В партию вошли 266 760 доз препарата. Напомним, первая партия включала 379 тыс доз. Вакцинация Pfizer проводится в Казахстане с 12 ноября.
"Всего единый дистрибьютор по итогам проведенных переговоров с компанией Pfizer закупил 4 млн 230 тыс доз", - сообщает Минздрав республики.
Вакцина будет распределена по регионам страны. Транспортировка производится по принципу "холодовой цепи".