AZAL начнет летать в Москву 14 раз в неделю

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с первого декабря начнет совершать авиарейсы из Баку в еще один московский аэропорт, а именно во "Внуково". Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

С той же даты увеличивается количество рейсов из столицы Азербайджана в московский аэропорт "Домодедово".

"Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее число рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю", - пояснили в пресс-службе перевозчика.

В компании напомнили, что перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений возможен только для определенных категорий пассажиров.