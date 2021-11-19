AZAL начнет летать в Москву 14 раз в неделю
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с первого декабря начнет совершать авиарейсы из Баку в еще один московский аэропорт, а именно во "Внуково". Об этом сообщает пресс-служба AZAL.
С той же даты увеличивается количество рейсов из столицы Азербайджана в московский аэропорт "Домодедово".
"Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее число рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю", - пояснили в пресс-службе перевозчика.
В компании напомнили, что перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений возможен только для определенных категорий пассажиров.