Байден передаст полномочия вице-президенту США из-за наркоза

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что американский лидер отправится на обследование в медицинский центр, где ему под наркозом сделают колоноскопию. "Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию", - уточнила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом, передает ТАСС.