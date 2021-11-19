Москва второй день подряд стоит в 9-балльных пробках

Вечером 19 ноября пробки в Москве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 17:14, наибольшие затруднения наблюдаются по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

Пробки зафиксированы также на Тверской улице, Большой Лубянке, Новослободской, Рождественской, проспекте Мира, Новом Арбате, на Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных.

Заторы отмечаются на Варшавском, Волгоградском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, на нескольких других вылетных магистралях и на МКАД.