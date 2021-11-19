"Аэрофлот" повышает топливный сбор с 22 ноября

На всех рейсах авиакомпании "Аэрофлот" с 22 ноября будет повышен топливный сбор.

На внутренних рейсах топливный сбор вырастет с 1 650 до 2 200 рублей, на международных рейсах - с 20 до 30 евро. По словам пресс-секретаря авиакомпании Юлии Спиваковой, это вынужденная мера - перевозчик пытается компенсировать рост стоимости керосина.

"В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", - пояснила Спивакова.