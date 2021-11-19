Похитителей авиатоплива обезвредили в Казахстане

Работники аэропорта воровали авиационное топливо в Мангистауской области. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Сотрудники ведомства уличили в преступлении заведующего складом ГСМ аэропорта и водителя топливной службы, который был задержан при попытке незаконной продажи авиационного керосина. Вскоре было установлено, что он действовал в сговоре с руководителем склада, передает Sputnik Казахстан.

Преступники вывозили предназначенное для заправки воздушных судов и продавали его по 120 тенге за литр перекупщикам, которые разбавляли его моторным маслом и продавали третьим лицам, но уже по 150-160 тенге за литр.

В общей сложности было украдено более 63 тыс л авиационного топлива, за которое работники склада ГСМ выручили 7 млн 560 тыс тенге.

Суд приговорил мужчин к трем годам ограничения свободы.