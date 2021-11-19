В Минобороны Турции оценили эффективность НАТО

Турция верит в дальнейшую активность и эффективность НАТО как самого успешного альянса в истории. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после наблюдения за учениями НАТО On Guard - 2021 (На страже - 2021).

По его словам, Североатлантический альянс стал основой безопасности Европы после Второй мировой войны.

Далее Акар напомнил, что Турция является союзницей Североатлантического альянса уже на протяжении 70 лет. По его словам, Турция разделяет груз ответственности и ценности Альянса.

Акар также отметил, что Турция проводит одновременную борьбу со многими террористическими организациями и непрерывно вносит вклад в учения, миссии НАТО, несмотря на свою озабоченность рисками, угрозами и опасностями в собственном регионе.

Помимо этого, он подчеркнул, что риски и угрозы увеличилист как на региональном, так и на глобальном уровнях. В этой связи ответственность международных организаций по безопасности и обороне как никогда высока, пояснил глава Минобороны Турции, передает агентство Anadolu.