Власти: Сочи необходим мусороперерабатывающий завод

В Сочи необходимо построить мусороперерабатывающий завод, так как растет население и туристический поток, сообщает пресс-служба городской администрации.

На следующей неделе на Кубань приедут специалисты "Ростеха", они определят места для строительства мусороперерабатывающих заводов. Инициатива возведения таких заводов в регионе принадлежит губернатору Вениамину Кондратьеву. Идея одобрена президент РФ Владимиром Путиным.

"Необходимость в данном строительстве очевидна с учетом увеличения численности населения города и ежегодно возрастающего туристического трафика. В пиковый летний период на территории курорта Сочи могут одномоментно присутствовать свыше 1 миллиона человек – это жители и гости курорта", - пояснили в администрации.

С начала года в Сочи количество мусора уже превысило 300 тысяч тонн. В настоящее время все городские отходы выводятся большегрузами за пределы Большого Сочи, что ведет к пробкам на дорогах и значительно увеличивает тариф за услугу.

Местные власти подчеркнули, что все дальнейшие шаги по вопросу строительства мусороперерабатывающего завода на территории города Сочи «будут согласованы с местным населением и экспертами в области экологии".