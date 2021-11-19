На Крым снова обрушатся дожди и ливни

Уже завтра в Крыму на смену установившейся в регионе теплой осенней погоде придут ливни - синоптики крымского Гидрометцентра распространили штормовое предупреждение.

"20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом (10-15 мм). Усиление западного, северо-западного ветра до скорости в 15-20 м/с", - говорится в информации на сайте крымского Гидрометцентра, передает "Интерфакс".

Ливни и шквалы вызовет атмосферный фронтальный раздел, смещающийся на полуостров с северо-запада. Температура воздуха ночью составит 3-8 тепла, днем – 6-11со знаком плюс, в горах днем и ночью около 0.

В воскресенье и в начале следующей недели погода нормализуется, осадки прекратятся, а дневная температура воздуха повысится на 3-4 градуса, - говорится в сообщении.