В Турции назвали приобретение российских С-400 показателем решимости

Покупка Турцией российских комплексов С-400 выведет системы ПВО республики на новый уровень. Об этом заявил руководитель управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

"Закупка С-400 – показатель решимости и стратегии, которая позволит нам наладить совместное производство, стать самодостаточными, выведет турецкие системы ПВО на качественно новый уровень", - приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара будет задействовать зенитно-ракетные комплексы С-400 в нужном месте и в нужное время.