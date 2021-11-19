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Польский клуб намерен усилиться форвардом из Азербайджана

Польский клуб намерен усилиться форвардом из Азербайджана

Нападающий азербайджанского футбольного клуба "Кешля" Анатоль Абанг может продолжить карьеру в Польше.

Интерес к 25-летнему камерунскому форварду проявляет "Варта", выступающая в Экстраклассе.

Согласно предварительной информации, польская команда намерена приобрести игрока в зимнее трансферное окно, передает Azerisport.com.

Как отмечается, сам Абанг, который ранее женился на азербайджанке, предпочитает остаться в Азербайджане и выступать за одну из местных команд.

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