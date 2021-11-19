В ВОЗ призвали страны соблюдать права человека при введении локдаунов

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что страны сами определяют меры реагирования на пандемию коронавируса COVID-19, однако при этом необходимо учитывать воздействие этих шагов на права человека.

Таким образом она прокомментировала действующий с 15 ноября в Австрии локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19, а также решение правительства Австрии о подготовке к введению в 2022 году обязательной вакцинации.

Шаиб отметила, что вакцинация, с точки зрения ВОЗ, не должна быть обязательной. При этом она указала на то, что вопросы иммунизации решаются внутри национальной сферы, государства сами принимают решение" на этот счет.

Говоря о позиции ВОЗ относительно локдаунов, официальный представитель организации пояснила, что применение того, что называют селективным локдауном, в отношении специфической группы людей, а не всех остальных групп, имеет определенные этические последствия и последствия для прав человека. "Все, действительно, зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут определенное влияние на этическую сторону и права человека", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 256 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.