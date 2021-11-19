Власти Ставрополья договорились о снабжении жидким кислородом с военными

Недостающие запасы жидкого кислорода в ковидные больнице Ставрополья поступят из воинских частей – этот вопрос власти Ставрополья проработали с Минобороны РФ, - сообщили сегодня в пресс-службе краевого Минимущества.

"Министерство обороны РФ активно включилось в работу. Из воинских частей планируется забрать запасы жидкого кислорода, из Нижнего Тагила будет поставлено 110 т живительного газа. Военные сами обеспечат доставку железнодорожным транспортом состава на территорию Ставропольского края в Невинномысск", - цитирует пресс-служба министра Виталия Зритнева, передает ТАСС.

Также при поддержке правительства РФ Ставрополье закупит в каждую больницу края кислородные концентраторы с высокой производительностью, каждый из которых будет прямо на территории больниц производить до 20 т жидкого кислорода в сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве края сообщали о том, что региону не хватает собственных мощностей по производству медицинского кислорода, и власти региона прорабатывают разные возможности внешних поставок.