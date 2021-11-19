Стадион "Кубань" отремонтируют до конца года

В Краснодаре сегодня стартовал второй этап ремонта стадиона "Кубань", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задача строителей - сохранить самую крупную из старейших спортивных арен Кубани в надлежащем состоянии и обеспечить спортсменов края комфортными условиями тренировок, ход работ на объекте проинспектировали вице-губернатор региона Александр Власов и министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко, - передает "АиФ-Юг".

В зале для занятий акробатикой и гимнастикой уже установили кондиционеры, на северной трибуне стадиона провели гидроизоляцию железобетонных конструкций, на западной идет ремонт колонн и лестничных балок, также в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" благоустраивают парк возле стадиона. В ближайшее время здесь установят скамьи, оборудуют беговые и прогулочные дорожки и на набережной уложат плитку.

Ремонт стадиона планируют завершить в конце декабря, а благоустройство комплекса будет закончено в первом квартале 2022 года, - говорится в сообщении.