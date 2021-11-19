Грузинская оппозиция устроила шествие в центре Тбилиси

Несколько тысяч сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси.

Они собрались на площади Революции и прошли через весь проспект, держа растяжку "Свободу Саакашвили".

Сейчас они расположились на территории у здания парламента и слушают выступления лидеров оппозиции.

"Я благодарю вас за терпение и за ваш мирный протест", - заявил руководитель "Единого национального движения" Ника Мелия, подчеркнув, что именно протест привел к решению министерства юстиции, пишет Sputnik Грузия.

Он сообщил, что заявление главы Минюста Грузии Рати Брегадзе, который предложил этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори, изменил планы оппозиции проводить острые протесты.

"Что мы должны сейчас делать? Мы должны дождаться ответа Саакашвили, и его ответ будет правильным. Он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем". - сказал лидер партии.