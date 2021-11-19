Руководство СКФУ нашло решение для вакцинированных иностранных студентов

Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) организовало для иностранных студентов вуза, прошедших вакцинацию против коронавируса, выдачу соответствующих бумажных сертификатов, полностью заменяющих QR-код, - сообщили в пресс-центре университета.

"Нам удалось найти выход. Все иностранные студенты, прошедшие процедуру вакцинации, теперь получают "Сертификат о профилактических прививках", утвержденный Минздравом РФ, куда вносятся сведения о вакцинации. Документ позволяет студентам свободно передвигаться по России и не ограничивать себя в общественной жизни", - заявил ректор вуза Дмитрий Беспалов, передает ТАСС.

Ранее у иностранных студентов вуза возникала проблема с получением документа о прохождении вакцинации: учетной записи на "Госуслугах" у них нет, а, значит, и возможности получить QR-код - тоже.