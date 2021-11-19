Путин рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном

Президент России Владимир Путин на встрече со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым заявил, что сотрудничество Москвы и Ташкента способствует повышению благосостояния жителей Узбекистана.

"Уверен, что наше сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать повышению роста возможностей Узбекистана, благосостояния граждан страны", - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Также Путин высоко оценил заслуги Мирзиеева на посту главы республики. По его словам, результаты выборов президента Узбекистана говорят о высоком уровне доверия жителей.

"Хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили, при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит большая и очень сложная, но у вас все получается. Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют", - отметил он.