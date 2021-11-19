Три группы дагестанских браконьеров наловили осетровых почти на 13 млн рублей

Российские пограничники изъяли у браконьеров в Кизлярском районе Дагестана 74 экземпляра русского осетра и севрюги, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по республике.

Так, рядом с селением Суюткино при выгрузке из лодки 22 экземпляров рыбы общим весом более 106 кг были задержаны три человека, еще две лодки с пятью браконьерами и 30 экземплярами русского осетра были задержаны недалеко от села Ново-Теречное, а у селения Крайновка пограничный наряд вместе с росгвардейцами задержали маломерное судно типа "Байда" с 42 экземплярами русского осетра и севрюги. По предварительным данным, ущерб, нанесенный водным биоресурсам РФ, составил более 12,5 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Вся изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики, по фактам незаконного вылова проводятся проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела, - говорится в сообщении погрануправления.