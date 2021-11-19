ОБСЕ отметила роль России в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала усилия России по урегулированию обострившегося конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Мы будем также говорить о том, как мы сможем вместе работать над конструктивными решениями для урегулирования региональных конфликтов - таких, как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем российские усилия по достижению перемирия неделю назад и по стремлению подписания мирного договора", - сказала она на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Анн Линде подчеркнула, что ОБСЕ вовлечена в разрешение конфликта между Баку и Ереваном и тесно сотрудничает с Москвой. "Мы пытаемся использовать все наши инструменты, которые нам доступны для разрешения этого конфликта. Это то, над чем мы очень тесно работаем вместе с Россией", - цитирует председателя организации ТАСС.