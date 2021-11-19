Ставропольских пенсионеров поддержат продуктами

Депутаты Ставропольской краевой думы утвердили введение дополнительной меры социальной поддержки в регионе - одиноким пенсионерам, уровень доходов которых не обеспечивает нормального существования, за счет краевого бюджета будут доставлять бесплатные продуктовые наборы.

"На первом этапе планируется обеспечить наборами около 60 тыс одиноко проживающих пенсионеров с низким уровнем доходов", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента, передает "Это Кавказ".

Продукты будут закупаться на средства регионального бюджета, подобный механизм поддержки жителей практиковался в 2020 году и показал свою востребованность, - добавили в парламенте.