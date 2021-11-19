Жители Северной Осетии осознали важность вакцинации

За прошедшую неделю в Северной Осетии вакцинировались от нового коронавируса свыше 13 тыс человек, что на 4 тыс человек больше, чем неделей ранее, - сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Объем вакцинации значительно вырос. В самом начале были недели, когда вакцинировалось по 200-300 человек, ну может чуть больше", - рассказал Меняйло, отметив, что жители региона осознали необходимость прививок, что не преминуло сказаться на стабилизации по количеству заболевших коронавирусом, передает ТАСС.

"Количество выписываемых и количество поступивших в стационар сейчас примерно равно - есть оборот коек, дополнительных коек пока разворачивать не надо", - отметил руководитель республики.

Нагрузка на систему здравоохранения выросла не только в Осетии, но и во всех регионах, и были предприняты максимально жесткие меры для того, чтобы сбить эту волну, - добавил Сергей Меняйло.