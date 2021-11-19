МИД Украины попросил Грузию оказать медпомощь Саакашвили и пустить к нему дипломатов

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ухудшением здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюремной больнице в Глдани, и просят Тбилиси допустить к нему дипломатов.

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям [с просьбой] обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в настоящее время украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса для посещения экс-главы государства, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с его родственниками.

Помимо этого, в МИД отметили, что Киев продолжит уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и способствовать его возвращению на Украину, передает ТАСС.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.