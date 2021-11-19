Лавров: встреча России, Азербайджана и Армении состоится

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что встреча России, Азербайджана и Армении состоится, но для этого необходимо согласие сторон.

"Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной предстоящей трехсторонней встречи заключался в том, что для встречи нужен консенсус. Я могу подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что для проведения саммита России, Азербайджана и Армении необходимо согласие всех сторон.