Волгоградские антиваксеры атаковали кабинет главы Роспотребнадзора - источник

Неизвестные ворвалась в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области, охрана вызвала правоохранителей, - сообщил источник в экстренных службах региона.

"Группа граждан пришла в Роспотребнадзор, и, минуя турникет и охрану, прошла в кабинет к главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой… нарушив нормальную работу управления", - цитирует собеседника РИА Новости.

Охранник нажала "тревожную кнопку", однако прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии нарушителей спокойствия уже не застали – сейчас правоохранители устанавливают их личности.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает, однако по данным местных СМИ известно, что группа людей, которые пришли в управление, выступают против использования QR-кодов, а в городе идет сбор подписей против введения QR-кодов и ограничительных мер.