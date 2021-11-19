СМИ: Тбилиси отказался от формата "3+3"

По сообщениям СМИ, Грузия отказалась принимать участие в инициативе "3+3", о чем заявил министр иностранных дел республики Давид Залкалиани во время выступления в формате "Час министра" в парламенте.

Глава ведомства подчеркнул, что ясно выразил позицию Грузии по данному вопросу на переговорах с азербайджанским, турецким и армянским коллегами, сообщает APA.

Отметим, что официальные грузинские источники пока не подтвердили эту информацию.

Также Залкалиани сообщил, что основным приоритетом грузинской внешней политики являются "сбалансированные и партнерские отношения Грузии с соседними странами, направленные на взаимовыгодное региональное сотрудничество".

В связи с имевшей место в регионе эскалацией мы однозначно провели сбалансированную политику в отношении конфликта. На перевозку военных грузов и транзитные перевозки была дана незамедлительная реакция. Мы создали условия для беспрепятственного перемещения гуманитарных грузов. Это в определенном смысле содействовало деэскалации. Очень важны были также активные контакты Грузии с обоими соседями", - добавил министр.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отказ Грузии повлияет только на название формата. "По большому счету, Грузию пригласили в "3+3", чтобы соблюсти приличия в реализации инициативы. Отказ Тбилиси от участия в формате ничего не изменит. Принципиально важно, чтобы был реализован главный принцип – разблокировка транспортных коммуникаций и коридоров в регионе, в частности, быстрейший запуск Зангезурского транспортного коридора", - сказал он.

"Кремль заинтересован в реализации данного проекта, кто бы что ни утверждал в соцсетях. Поэтому, хочет или не хочет этого Никол Пашинян, его заставят выполнить этот пункт трехстороннего ноябрьского Заявления. Следовательно, будет получен фактический шанс на реализацию инициативы регионального сотрудничества, а будет ли она называться "3+3" либо "3+2" – не так важно. В любом случае, страны, принимающие участия в данной инициативе, обретут существенный фактор роста своих экономических возможностей и укрепления национальной экономики", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Не желая входить в "3+3", Грузия теряет, прежде всего, перспективы экономического роста и улучшения жизненного уровня населения. Грузия в данном решении, я полагаю, руководствуется исключительно политическими мотивами, а они ошибочны, когда речь идет об экономической составляющей. Инициатива 3+3 – это, прежде всего, запуск и перезагрузка экономик стран региона после ковида. Если Грузия не хочет перезапускать свою экономику, это создает проблемы грузинскому обществу, бюджету и властям. Так Тбилиси окажется на обочине исторических процессов, которые происходят сегодня в регионе", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".