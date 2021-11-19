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Первого замначальника ГУ МЧС по Москве подозревают в получении взятки

Первого замначальника ГУ МЧС по Москве подозревают в получении взятки

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко и руководитель отдела антикризисного управления Виктор Самарин подозреваются во взятничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще один источник рассказал, что преступления офицеров МЧС не связаны между собой. "Они брали деньги независимо друг от друга и задержали подозреваемых в ходе двух спецопераций", - цитирует его Лента.ру.

По словам источника, Мищенко и Самарин брали взятки у предпринимателей за выдачу паспортов для коммерческих организаций. Сумма взятки составляет 50 тыс рублей.

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