Коллективный иммунитет в России превысил 50%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%.

Также она отметила, что в 11 субъектах РФ этот показатель превысил 60%.

"Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее вице-премьер заявляла, что в России необходимо достичь коллективного иммунитета в 80%.