Саакашвили могут перевезти в военный госпиталь в Гори

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе предложил бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.

"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", - цитирует Брегадзе Sputnik Грузия.

Он также отметил, что на данном этапе Саакашвили должен согласиться на свой перевод. При этом министр подчеркнул, что оппозиция не должна препятствовать этапированию экс-лидера Грузии.

"В случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу Саакашвили в клинику или работе медперсонала, его вернут в учреждение №18", - пояснил глава ведомства, добавив, что Саакашвили будет возвращен в тюрьму после лечения.