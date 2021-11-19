Матвиенко предложила поддержать развитие Ингушетии

Для дальнейшего развития Ингушетии и улучшения ее социально-экономического состояния необходима федеральная поддержка, - заявила в беседе с главой региона Махмуд-Али Калиматовым председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С учетом накопившихся в Ингушетии проблем, объективно они есть, мы их хорошо знаем, нужна серьезная поддержка федерального центра", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что у Ингушетии огромный потенциал и необходимо создать условия, чтобы раскрыть его, передает ТАСС.

"То, что вы настойчиво работаете с федеральными органами власти, это правильно, это нужно. И еще раз подчеркну - мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку", - заверила она, добавив, что в Совфеде подготовят постановление, которое будет согласовано с правительством РФ, по оказанию мер поддержки в экономическом и социальном развитии республики.

В свою очередь, Калиматов поблагодарил Матвиенко за внимание к республике, к ее проблемам, отметив, что жители республики показали зрелость в решении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным - консолидации общества и социальных вопросах.