Инфоповод. Азербайджан vs. Армения. Бойкот США Олимпиаде. Британский таксист-герой. ЧМ по футболу

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о столкновениях между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами на границе в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, намерении американских политиков бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, предотвращении теракта в Ливерпуле простым таксистом и итогах европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2022.

Читайте на нашем сайте о военных провокациях Армении на границе с Азербайджаном:

https://vestikavkaza.ru/analytics/armanskie-ura-nacionalisty-obavili-vojnu-realnosti.html