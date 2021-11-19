Японские космические туристы отправятся на МКС с Байконура

Сегодня на космодром Байконур прибыли японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин, который доставит их на Международную космическую станцию (МКС), - сообщили в "Роскосмосе".

"Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-20" - космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано - только что прибыли на космодром Байконур", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Напомним, в период с 2001 по 2009 годы на МКС побывали семь космических туристов. Последний полет космического туриста на корабле "Союз" на МКС прошел в октябре 2009 года.

Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Едзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.