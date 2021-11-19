Жителям Ингушетии выплатят деньги за снесенные пять лет назад дома

Прокурору города Карабулак в Ингушетии удалось отстоять права на выплаты за аварийное жилье 13 семьям, сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

В 2016 году городская администрация признала дома пострадавших людей аварийными. Два строения были ликвидированы, однако новое жилье они не получили. Коллективное обращение поступило в прокуратуру.

"Для восстановления нарушенных прав заявителей прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации и обязании предоставить заявителям благоустроенное жилье. Решением суда требования прокурора удовлетворены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "аварийщикам" выплатили более 25,4 млн рублей выкупной стоимости за помещения в аварийных домах.