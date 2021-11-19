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Вандалы разрисовали вход в пещеру южного Деда Мороза в Железноводске

Фото пресс-службы Думы и администрации города-курорта Железноводска
Фото пресс-службы Думы и администрации города-курорта Железноводска

В Железноводске неизвестные изрисовали вход в пещеру вечной мерзлоты на горе Развалке - резиденцию южного Деда Мороза.

"Пещера расположена на территории памятника природы краевого значения, по указанию прокурора края Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры, передает "Это Кавказ".

На скалах Развалки сотрудники природоохранной прокуратуры ранее уже выявляли надписи и рисунки, а по итогам проверки в суд был подан иск о возложении на региональное Минприроды "обязанностей по обеспечению режима особой охраны указанного памятника природы".

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