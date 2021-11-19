Меркель призвала НАТО и Россию к диалогу

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась за диалог между Россией и НАТО.

"Я всегда выступала за диалог между Россией и НАТО. У нас есть противоречия, но лучше говорить друг с другом ", - сказала она перед переговорами с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Меркель также отметила, что в отношениях "наступило охлаждение". "Есть ситуации, которые беспокоят нас, - как по вопросу России и Украины, так и на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.