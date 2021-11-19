В Нур-Султане загорелся многоэтажный дом

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Боталы в Нур-Султане, сообщает пресс-служба ДЧС по городу.

Отмечается, что пожарные выехали на поступивший сигнал тревоги в 15:29 по местному времени.

"По прибытию огнеборцев уже через 6 минут установлено, что в 18-этажном жилом комплексе "Европейский", в подъезде №1 с 10 по 14 этаж произошло загорание электрокабелей в шахте. На данный момент проводится эвакуация людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте возгорания задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц техники ведомства. Информации о пострадавших нет.