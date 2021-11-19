Путин собирается быть на открытии зимней Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин получил приглашение на открытие зимней Олимпиады в Пекине и планирует такую поездку, - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин имеет приглашение председателя КНР посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", - поведал Песков, передает "Интерфакс"

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут в феврале 2022 года.