В Кремле рассказали, что нужно для решения кризиса с мигрантами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общения президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко недостаточно для нахождения решений по миграционному кризису.

"Кризис на границе в основном Беларуси и Польши. Собственно, сегодня оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов", - поведал представитель Кремля.

По его словам, для решения данного кризиса необходимы прямые контакты Беларуси и Евросоюза. "Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 16 ноября. В частности, главы государств обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.