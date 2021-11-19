Исламские надгробия XIII века обнаружили в Крыму

В Старом Крыму найдены надгробия древнего мусульманского кладбища XIII века, сообщил заведующий местным Музеем истории и археологии Расим Кадыров.

Он отметил, что погребенные останки, а также пять могильных плит с арабскими надписями были обнаружены во время работ по реконструкции городского стадиона.

"Мы пригласили специалистов для того, чтобы они смогли нам их атрибутировать. Судя по надписи оказалось, что это самые ранние из выявленных мусульманских надгробий на территории Крыма. Они датируются 1285 годом", — цитирует Кадырова "Российская газета".

Стоит добавить, что надгробия уже являются экспонатами музея, а на месте реконструкции стадиона продолжаются археологические раскопки.