Власти Кубани вводят обязательные QR-коды для посещения всех ТРЦ

Из-за резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом с понедельника, 22 ноября, власти Краснодарского края вводят обязательный QR-код или справку о медотводе для посещения всех ТРЦ региона, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"С учетом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания", - написал Кондратьев в своем Telegram, передает РИА Новости.