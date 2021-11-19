В Австрии объявлен общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19

С 22 ноября в Австрии вводится общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом и загруженности больничных коек ковид-пациентами. Об этом по итогам совещания с главами австрийских регионов заявил канцлер республики Александер Шалленберг.

Он возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от COVID-19.

"Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - поведал канцлер.

Он также сообщил, что в Австрии приступили к введению обязательной вакцинации от коронавируса. "Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 года", - цитирует Шалленберга ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 256 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В Австрии COVID-19 диагностировали у 1 011 465 человек, умерли - 11 903.